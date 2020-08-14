Berrak Tüzünataç'ın evini soyan hırsızlar ikinci kez yargılandı!

Güvenlik kameralarından tespit edilen Sümeyye Sağlan ile Recep Şimşek, tutuklanıp cezaevine gönderildi, haklarında dava açıldı.

6'ŞAR YIL 8'ER AY HAPİS

Geçtiğimiz yıllarda yapılan yargılamada hırsızlar, 6'şar yıl 8'er ay hapse çarptırıldı.Dosya, Yargıtay'a gönderildi. Günaydın'da yer alan habere göre; Yargıtay, iki hırsızın davadan vareste tutulmaması (duruşmaya gelmeme hakkı) yönünde karar olmamasına rağmen vareste tutulduğu ve hukuka aykırılık olduğunu belirtip dosyayı bozdu. Yargılama yeniden yapıldı. Asliye Ceza Mahkemesi iki sanığa tekrar aynı cezayı verdi.