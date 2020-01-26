Berrak Tüzünataç Kaş'tan ev bakıyor

Bahçeli bir ev arayan Tüzünataç'ın emlakçılardan haber beklediği öğrenildi. Ünlü oyuncunun bir diğer yaz planı ise tekne kullanmak. Tekne kullanmak için ders almaya karar veren Tüzünataç, Kaş koylarını teknesiyle gezmek istiyor.