Berrak Tüzünataç Kaş'tan ev bakıyor
6 saat önce
Bahçeli bir ev arayan Tüzünataç'ın emlakçılardan haber beklediği öğrenildi.
Bahçeli bir ev arayan Tüzünataç'ın emlakçılardan haber beklediği öğrenildi. Ünlü oyuncunun bir diğer yaz planı ise tekne kullanmak. Tekne kullanmak için ders almaya karar veren Tüzünataç, Kaş koylarını teknesiyle gezmek istiyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 11:43
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