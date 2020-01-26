Berrak Tüzünataç Kaş'tan ev bakıyor - Son Dakika
Son Dakika Magazin Berrak Tüzünataç Kaş'tan ev bakıyor - Son Dakika Magazin

Berrak Tüzünataç Kaş'tan ev bakıyor

6 saat önce

Bahçeli bir ev arayan Tüzünataç'ın emlakçılardan haber beklediği öğrenildi.

Berrak Tüzünataç Kaş'tan ev bakıyor, System.String[]

Bahçeli bir ev arayan Tüzünataç'ın emlakçılardan haber beklediği öğrenildi. Ünlü oyuncunun bir diğer yaz planı ise tekne kullanmak. Tekne kullanmak için ders almaya karar veren Tüzünataç, Kaş koylarını teknesiyle gezmek istiyor.

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 11:43 
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