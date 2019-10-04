Berrak Tüzünataç Sahilde Temizlik Yaptı | Kurşun dizisinde rolü ne olacak?
28 dakika önce
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun İyi Niyet Elçisi olan Berrak Tüzünataç etkinlik kapsamında sahile atılan çöpleri topladı.
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun İyi Niyet Elçisi olan Berrak Tüzünataç etkinlik kapsamında sahile atılan çöpleri topladı. Yeni dizi Kurşun'daki rolüne de değinen oyuncu şan dersleri aldığını dile getirdi.
#BerrakTüzünataç
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:01
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