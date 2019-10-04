Son Dakika Haberleri: Berrak Tüzünataç Sahilde Temizlik Yaptı | Kurşun dizisinde rolü ne olacak?
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Berrak Tüzünataç Sahilde Temizlik Yaptı | Kurşun dizisinde rolü ne olacak?

28 dakika önce

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun İyi Niyet Elçisi olan Berrak Tüzünataç etkinlik kapsamında sahile atılan çöpleri topladı.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun İyi Niyet Elçisi olan Berrak Tüzünataç etkinlik kapsamında sahile atılan çöpleri topladı. Yeni dizi Kurşun'daki rolüne de değinen oyuncu şan dersleri aldığını dile getirdi.

#BerrakTüzünataç

Berrak Tüzünataç Sahilde Temizlik Yaptı | Kurşun dizisinde rolü ne olacak?

Berrak Tüzünataç, Avrupa Birliği, Türkiye, Magazin

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:01 
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