Berrak Tüzünataç, sevgilisi Uraz Kaygılaroğlu'nun evine gitti! İlk işi bakın ne oldu?
15.03.2021 16:56
Berrak Tüzünataç (36) ile Uraz Kaygılaroğlu'nun (33) aşkı son dönemde magazin gündemini meşgul ediyor. Snob Magazin'in özel haberine göre; Tüzünataç, sevgilisinin Kadıköy'deki evine gitti. Güzel oyuncunun ilk hamlesi şaşırttı. İşte detaylar...
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15.03.2021 17:13:10. #1.12#
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