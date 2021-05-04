Berrak Tüzünataç-Uraz Kaygılaroğlu aşkı kısa sürdü

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Berrak Tüzünataç'ın geçen şubat ayında instagram canlı yayınlarında başlayan samimiyeti kısa süre sonra beraberliğe dönüşmüştü. İkilinin beraberliğinin sona erdiği ortaya çıktı.Ayrılık sonrası Tüzünataç arkadaşlarıyla detoks kampına giderken Kaygılaroğlu kızı Ada'ya zaman ayırmayı tercih etti. İkilinin birbirlerine uyum sağlayamadıkları için ayrıldıkları ileri sürüldü.

Bu arada Berrak Tüzünataç'ın eski sevgilileri Ali Yörenç ile Uraz Kaygılaroğlu'nun yakın arkadaş olduğu ortaya çıkmıştı.