Berrak Tüzünataç-Uraz Kaygılaroğlu aşkı kısa sürdü
04.05.2021 22:01
Geçtiğimiz haftalarda magazin dünyasının en çok konuştuğu aşk olan Uraz Kaygılaroğlu-Berrak Tüzünataç birlikteliği başladığı gibi çok sürpriz bir şekilde bitti.
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Berrak Tüzünataç'ın geçen şubat ayında instagram canlı yayınlarında başlayan samimiyeti kısa süre sonra beraberliğe dönüşmüştü. İkilinin beraberliğinin sona erdiği ortaya çıktı.Ayrılık sonrası Tüzünataç arkadaşlarıyla detoks kampına giderken Kaygılaroğlu kızı Ada'ya zaman ayırmayı tercih etti. İkilinin birbirlerine uyum sağlayamadıkları için ayrıldıkları ileri sürüldü.
Bu arada Berrak Tüzünataç'ın eski sevgilileri Ali Yörenç ile Uraz Kaygılaroğlu'nun yakın arkadaş olduğu ortaya çıkmıştı.
Son Dakika Anadolu Efes, Real Madrid'i eleyerek Euroleague'de Final-Four'a kaldı Bakan Ziya Selçuk sosyal medyadaki akıma katıldı, paylaştığı fotoğraf olay oldu Son Dakika: Bakanlık 81 ile genelge gönderdi! Cumartesi günleri yalnızca yaş sebze ve meyve satan pazaryerleri açık olacak Seyir halindeyken açılan tır dorsesi yön tabelasına takıldı Hakan Çalhanoğlu tartıştığı Zlatan Ibrahimovic'i takipten çıkardı Polis, ikametlerinden 187 kilometre ötede bulunan gençlerin 'sigara' yalanına kanmadı Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı Ebru Yaşar'dan estetik itirafı: Değişmeseydim şimdi yüzüme bakmazlardı