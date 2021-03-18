Berrak Tüzünataç-Uraz Kaygılaroğlu aşkına dair şaşırtan Ali Yörenç gerçeği!
18.03.2021 12:56
Berrak Tüzünataç-Uraz Kaygılaroğlu aşkı magazin basınında konuşulmaya devam ediyor. Tüzünataç-Kaygılaroğlu aşkına dair şaşırtan Ali Yörenç gerçeği çıktı. Snob Magazin'in özel haberine göre; Uraz Kaygılaroğlu, yakın dostu Ali Yörenç'in eski sevgilisini kapmış. İşte Berrak Tüzünataç, Uraz Kaygılaroğlu ve Ali Yörenç üçgeninde yaşananların perde arkası...
Snob Magazin'in özel haberine göre; Oyuncu Berrak Tüzünataç (36) özel hayatıyla gündemden düşmüyor.& ;
ARKADAŞININ ESKİ SEVGİLİSİNİ KAPMIŞ...
Ece Yörenç'in oğlu Ali Yörenç'ten ayrılan Berrak Tüzünataç, gönlünü Uraz Kaygılaroğlu'na kaptırdı. Uraz Kaygılaroğlu ile mutlu bir beraberlik yaşayan Tüzünataç'ın eski sevgilisi Ali Yörenç hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı. (Haberin detayları ve videosu aşağıda)
VİDEO - Berrak Tüzünataç-Uraz Kaygılaroğlu aşkına dair şaşırtan Ali Yörenç gerçeği!
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