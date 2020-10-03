Berrettini, Fransa Açık'ta 3. turda elendi

Dünya sıralamasının 186. basamağındaki Altmaier, 2 saat 15 dakika süren mücadeleyi 6-2, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 3-0 kazanarak dördüncü tura yükseldi.

Başkent Paris 'te düzenlenen sezonun son grand slam turnuvasındaki tek erkekler 3. tur mücadelesinde, Berrettini ile Alman Daniel Altmaier karşılaştı.

Matteo Berrettini, erkeklerde 7 numaralı seribaşı olduğu Fransa Açık ( Roland Garros ) Tenis Turnuvası'na üçüncü turda veda etti.

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