Berrettini, Fransa Açık'ta 3. turda elendi

Matteo Berrettini, erkeklerde 7 numaralı seribaşı olduğu Fransa Açık (Roland Garros) Tenis Turnuvası'na üçüncü turda veda etti.
Başkent Paris'te düzenlenen sezonun son grand slam turnuvasındaki tek erkekler 3. tur mücadelesinde, Berrettini ile Alman Daniel Altmaier karşılaştı.
Dünya sıralamasının 186. basamağındaki Altmaier, 2 saat 15 dakika süren mücadeleyi 6-2, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 3-0 kazanarak dördüncü tura yükseldi.
Altmaier, dördüncü turda Roberto Bautista Agut-Pablo Carreno Busta eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 15:13 - Kaynak: AA
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