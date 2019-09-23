Bertaud: Türkiye-AB göç mutabakatı sonuç vermeye devam ediyor
1 saat önce
AB Komisyonu Sözcüsü Bertaud,'AB-Türkiye arasındaki göç mutabakatı sonuç vermeye devam ediyor.
AB Komisyonu Sözcüsü Bertaud,'AB- Türkiye arasındaki göç mutabakatı sonuç vermeye devam ediyor. Mutabakat sayesinde düzensiz göç yüzde 91 azaldı.' dedi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:55
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