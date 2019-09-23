Son Dakika Haberleri: Bertaud: Türkiye-AB göç mutabakatı sonuç vermeye devam ediyor
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Bertaud: Türkiye-AB göç mutabakatı sonuç vermeye devam ediyor

1 saat önce

AB Komisyonu Sözcüsü Bertaud,'AB-Türkiye arasındaki göç mutabakatı sonuç vermeye devam ediyor.

Bertaud: Türkiye-AB göç mutabakatı sonuç vermeye devam ediyor, System.String[]

AB Komisyonu Sözcüsü Bertaud,'AB- Türkiye arasındaki göç mutabakatı sonuç vermeye devam ediyor. Mutabakat sayesinde düzensiz göç yüzde 91 azaldı.' dedi.

Avrupa Birliği, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:55 
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