BERTO Başkanı Fikret Ürper, Fen Lisesi öğrencileriyle buluştu

Bergama Ticaret Odası (BERTO) Başkanı Fikret Ürper, "Kariyer Günleri" kapsamında Bergama Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesinde 11. sınıf öğrencileriyle bir araya geldi.

BERTO Başkanı Fikret Ürper, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Ürper, "Yabancı dil öğrenin, dünya insanı olun, teknolojiyi iyi kullanın ve sadece ülkeniz ile kalmayıp tüm dünyayı takip edin. Sizi neyin mutlu ettiğini bulun ve o hedefe doğru ilerleyebilmek için var gücünüz ile çalışın." ifadelerini kullandı.

Etkinliğin sonunda Okul Müdürü Mehmet Sami Yalım, Ürper'e teşekkür etti.