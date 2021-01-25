Beş asırlık Tarihi Maraş Çarşısı'nın dış cephesi yenileniyor - Son Dakika

Beş asırlık Tarihi Maraş Çarşısı'nın dış cephesi yenileniyor

25.01.2021 11:13
Beş asırlık Tarihi Maraş Çarşısı'nın dış cephesi yenileniyor, System.String[]

Türkiye'nin en büyük çarşıları arasında yer alan, 500 yıllık Tarihi Maraş Çarşısı'nın dış cephesini yenileme çalışması başlatıldı.

Türkiye'nin en büyük çarşıları arasında yer alan, 500 yıllık Tarihi Maraş Çarşısı'nın dış cephesini yenileme çalışması başlatıldı.

1500'lü yıllarda Dulkadirli Beyi Alaüddevle tarafından inşa ettirildiği belirtilen kapalı çarşı, kentin en eski ticaret alanlarından biri olarak dikkati çekiyor.

"Eski Maraş" bölgesinde yer alıp 8 açık girişi bulunan kapalı çarşıda bakırcılar, semerciler, saraçlar ve demirciler başta olmak üzere, geçmişten bugüne yörenin ticari hayatına şekil veren meslek dalları icra ediliyor.

Çarşının ticari varlığını geliştirmesi ve tarihi özelliğini koruması adına daha önce iç kısmını restore eden ve 98 dükkanı daha cazip hale getiren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yakın zamanda başladığı dış cephedeki 18 iş yerinde revize çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "kadim tarihe sahip kentin" geçmişten bugüne birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını belirtti.

Tarihi dokunun önemli mekanlarından birinin kapalı çarşı ve kale civarı olduğunu anlatan Güngör, Maraş Kalesi'ndeki restorasyondan sonra kapalı çarşının da dış cephesini iyileştirme çalışmalarına başladıklarını ve burada tarihi dokuyla uyumlu bir proje geliştirdiklerini ifade etti.

"Buradan kaleye bir bayrak yolu oluşturacağız"

Esnafın görüşlerini aldıktan sonra kuruldan izin alıp ihale yaptıklarını belirten Güngör, "Bugün gördüğünüz kapalı çarşının üstündeki yüksek olan katları yıkacağız. Aynı zamanda Ulu Cami ve İş Bankası arasındaki kısmı da tarihi dokumuzla bütünleşmiş ve uyumlu cephe iyileştirmesi yapacağız." dedi.

Göngör, tekke bölgesi için de Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un bir proje geliştirdiğini belirterek "İnşallah buranın cephesi iyileştirildiğinde ve tekkedeki kentsel dönüşüm tamamlandığında burası tarihi dokuya uygun bir alan olacak. Buradan kaleye bir bayrak yolu oluşturacağız. Ulu Cami'nin ve kalenin, kurtuluş mücadelesinde son derece önemli yeri var." diye konuştu.

Esnafın önerisiyle alandaki çalışmaların 23.00-06.00 saatlerinde yürütüldüğünü anlatan Güngör, bu sayede esnafın da işlerinin aksamadığını ifade etti.

Başkan Güngör, iyileştirme çalışmaları sonrası esnafın daha cazip bir ortamda faaliyet göstereceğine inandığını sözlerine ekledi.

Kahramanmaraş, Dulkadirli, Türkiye, İcra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beş asırlık Tarihi Maraş Çarşısı'nın dış cephesi yenileniyor - Son Dakika


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