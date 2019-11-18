Beş ayda 100 mahalleyi hem havadan hem karadan görüntüledi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 'Dijital Ali' lakaplı Ali Turhan isimli fotoğrafçı, ilçede 5 ayda 100 mahalleyi havadan ve karadan görüntüleyerek bir ilki başardı.



İnegöl'e bağlı kırsal Gündüzlü Mahallesi'nde yaşayan Ali Turhan, namıdiğer Dijital Ali, kendi imkanları ile İnegöl'de bir ilki başardı. Tam bir İnegöl sevdalısı olan Ali Turhan, İnegöl'e bağlı yüz mahalleyi havadan ve karadan fotoğraflayarak videosunu çekti. Dijital Ali şehir dışında yaşayıp memleket özlemi çekenlere çektiği videolarla özlem giderebilmeleri için de fırsat sunuyor.



İnegöl'e bağlı toplam 100 mahalleden bugüne kadar hepsini kendi imkanlarıyla gezerek çekim yapan ve bu videoları, fotoğrafları paylaşan Dijital Ali, bunu yaparken amacının zamanında köylerinden bazı nedenlerle ayrılmış vatandaşların yaşadıkları yerleri izleyerek bir nebze de olsa hasret giderebilmelerini sağlamak olduğunu söyledi.



İnegöl'ün birçok gezilecek, görülecek, turistik yeri olduğunu belirten Ali Turhan çektiği videoları ve fotoğrafları, "İnegöl, köyleri, videoları ve fotoğrafları" adı altında açmış olduğu sosyal medya platformunda yayınlayarak İnegöllü vatandaşlar ile buluşturduğunu anlattı.



Turhan, amacının hiç kimseyi kırmak veya rencide etmek olmadığını belirterek, "İnegöl'de toplam 100 mahalle var. Bu çekimler yaklaşık beş ayımı aldı. Hobi olarak yaptığım için ve hiç kimseden destek almayarak tamamını kendi imkanlarım ile çektiğim için ancak beş ayda bitirebildim. Bu çekimleri yaparken çok insan tanıdım. Köyleri mahalleleri gezerken doğayla iç içe olmak gerçekten çok güzel bir duygu" diye konuştu. - BURSA