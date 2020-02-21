Beş aylık hamileyken cezaevine giren tutuklu Elif Tuğral doğum yaptı; anne yoğun bakımda - Son Dakika
Son Dakika Dünya Beş aylık hamileyken cezaevine giren tutuklu Elif Tuğral doğum yaptı; anne yoğun bakımda - Son Dakika Dünya

Beş aylık hamileyken cezaevine giren tutuklu Elif Tuğral doğum yaptı; anne yoğun bakımda

6 saat önce

Hamileliğinin son 4 ayını İzmir'deki Şakran Cezaevinde geçiren Elif Tuğral, cuma sabahı Yeşilyurt Devlet Hastanesinde doğum yaptı.

Beş aylık hamileyken cezaevine giren tutuklu Elif Tuğral doğum yaptı; anne yoğun bakımda, System.String[]

Hamileliğinin son 4 ayını İzmir'deki Şakran Cezaevinde geçiren Elif Tuğral, cuma sabahı Yeşilyurt Devlet Hastanesinde doğum yaptı.


Sağlık sorunları olan ve 5 aylık hamileyken hakim karşısına çıkarak 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Tuğral'ın yoğun bakımda tutulduğu bildirildi. Tuğral ve bebeğinin sağlık durumu hakkında henüz detaylı bilgi alınamadı.

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Yeşilyurt, İzmir, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:22 
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