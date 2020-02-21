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Beş aylık hamileyken cezaevine giren tutuklu Elif Tuğral doğum yaptı; anne yoğun bakımda
6 saat önce
Hamileliğinin son 4 ayını İzmir'deki Şakran Cezaevinde geçiren Elif Tuğral, cuma sabahı Yeşilyurt Devlet Hastanesinde doğum yaptı.
Hamileliğinin son 4 ayını İzmir'deki Şakran Cezaevinde geçiren Elif Tuğral, cuma sabahı Yeşilyurt Devlet Hastanesinde doğum yaptı.
Sağlık sorunları olan ve 5 aylık hamileyken hakim karşısına çıkarak 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Tuğral'ın yoğun bakımda tutulduğu bildirildi. Tuğral ve bebeğinin sağlık durumu hakkında henüz detaylı bilgi alınamadı.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:22
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