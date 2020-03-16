Beş ayrı suçtan aranıyordu, altıncı suçunu işledi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Beş ayrı suçtan aranıyordu, altıncı suçunu işledi - Son Dakika

Beş ayrı suçtan aranıyordu, altıncı suçunu işledi

7 saat önce

Beş ayrı suçtan aranan zanlı ruhsatsız silahla yakalandı.

Beş ayrı suçtan aranıyordu, altıncı suçunu işledi, System.String[]

Beş ayrı suçtan aranan zanlı ruhsatsız silahla yakalandı.


İşlediği 5 farklı suçtan dolayı hakkında arama kararı çıkartılan şahıs, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yol kontrolleri sırasında yakalandı. Üzerinde bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Beş ayrı suçtan aranırken birde ruhsatsız silah taşıma suçlaması ile çıkartıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu. - SİVAS

Şarkışla, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 04:06 Kaynak: İHA
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