Beş ayrı suçtan aranıyordu, altıncı suçunu işledi - Son Dakika

Beş ayrı suçtan aranıyordu, altıncı suçunu işledi
7 saat önce
Beş ayrı suçtan aranan zanlı ruhsatsız silahla yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 04:06 Kaynak: İHA
Beş ayrı suçtan aranan zanlı ruhsatsız silahla yakalandı.
İşlediği 5 farklı suçtan dolayı hakkında arama kararı çıkartılan şahıs, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yol kontrolleri sırasında yakalandı. Üzerinde bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Beş ayrı suçtan aranırken birde ruhsatsız silah taşıma suçlaması ile çıkartıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu. - SİVAS
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