Bes'e Otomatik Katılım Yönetmeliği Değişti, Cayma Hakkını Kullananlar 3 Yıl İçinde Sisteme...
1 saat önce
BES'e otomatik katılım yönetmeliği değişti, cayma hakkını kullananlar 3 yıl içinde sisteme dönebilecek, bakanlık süreyi 5 yıla kadar artırabilecek.
BES'e otomatik katılım yönetmeliği değişti, cayma hakkını kullananlar 3 yıl içinde sisteme dönebilecek, bakanlık süreyi 5 yıla kadar artırabilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:20 Kaynak: AA
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