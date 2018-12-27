Son Dakika Haberleri: Bes'e Otomatik Katılım Yönetmeliğinde Değişiklik

Bes'e Otomatik Katılım Yönetmeliğinde Değişiklik

24 dakika önce

Otomatik katılımlı BES'te cayma hakkını kullananlar 3 yıl içinde sisteme dönebilecek ayrıca bakanlık süreyi 5 yıla kadar artırabilecek.

Bes'e Otomatik Katılım Yönetmeliğinde Değişiklik, System.String[]
Otomatik katılımlı BES'te cayma hakkını kullananlar 3 yıl içinde sisteme dönebilecek ayrıca bakanlık süreyi 5 yıla kadar artırabilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığının Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, cayma hakkını kullananlar 3 yıl içinde sisteme dönebilecek, bakanlık süreyi 5 yıla kadar artırabilecek. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:23 Kaynak: İHA

Maliye, Ekonomi
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