Bes'e Otomatik Katılım Yönetmeliğinde Değişiklik
24 dakika önce
Otomatik katılımlı BES'te cayma hakkını kullananlar 3 yıl içinde sisteme dönebilecek ayrıca bakanlık süreyi 5 yıla kadar artırabilecek.
Otomatik katılımlı BES'te cayma hakkını kullananlar 3 yıl içinde sisteme dönebilecek ayrıca bakanlık süreyi 5 yıla kadar artırabilecek.
Hazine ve Maliye
Bakanlığının Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, cayma hakkını kullananlar 3 yıl içinde sisteme dönebilecek, bakanlık süreyi 5 yıla kadar artırabilecek. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:23 Kaynak: İHA
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