Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarmanın Dedektifleri (JASAT) timleri ve Karpuzlu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan ayrıntılı çalışmalar neticesinde, Karpuzlu ilçesinde geçmiş tarihlerde meydana gelen 3, Milas ilçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında meydana gelen 2 Faili Meçhul Evden Hırsızlık olayı aydınlatıldı. Olayların şüphelileri C.G ve A.Ş yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Karpuzlu, Muğla, Aydın, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Beş evi soyan hırsızları JASAT yakaladı - Son Dakika

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