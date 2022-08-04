Beş evi soyan hırsızlık zanlısı yakayı ele verdi - Son Dakika
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Beş evi soyan hırsızlık zanlısı yakayı ele verdi

04.08.2022 06:22
Beş evi soyan hırsızlık zanlısı yakayı ele verdi

Zonguldak'ta beş ayrı evden hırsızlık yapan zanlı ekiplerce yakalandı.

Zonguldak'ta beş ayrı evden hırsızlık yapan zanlı ekiplerce yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüklerinin ortaklaşa yapılan çalışmaları neticesinde 5 ayrı ikametten hırsızlık yapan şahıs yakalandı. Çaycuma ilçesinde Evden Hırsızlık, Mala Zarar Verme ve Konut Dokunulmazlığının İhlali gibi suçlardan da kaydı bulunan ve ilçede de 5 ayrı ikametten hırsızlık olayının fail tespitine yönelik çalışma yapıldı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüklerinin yaptıkları ortak çalışmalarla, 5 ayrı ikametten hırsızlık olayının faili M.S. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından Çaycuma Adliyesi'ne sevk edilen M.S., tutuklanarak Beycuma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beş evi soyan hırsızlık zanlısı yakayı ele verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beş evi soyan hırsızlık zanlısı yakayı ele verdi - Son Dakika
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