Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü , Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüklerinin ortaklaşa yapılan çalışmaları neticesinde 5 ayrı ikametten hırsızlık yapan şahıs yakalandı. Çaycuma ilçesinde Evden Hırsızlık, Mala Zarar Verme ve Konut Dokunulmazlığının İhlali gibi suçlardan da kaydı bulunan ve ilçede de 5 ayrı ikametten hırsızlık olayının fail tespitine yönelik çalışma yapıldı.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Beş evi soyan hırsızlık zanlısı yakayı ele verdi - Son Dakika

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