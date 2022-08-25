Video: Filistinliler Gazze'de Yıkılan Evlerin Molozları Üzerinde Parkur Sporu Yapıyor - Son Dakika
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Video: Filistinliler Gazze'de Yıkılan Evlerin Molozları Üzerinde Parkur Sporu Yapıyor

25.08.2022 14:01
Video: Filistinliler Gazze'de Yıkılan Evlerin Molozları Üzerinde Parkur Sporu Yapıyor

Beş Filistinli genç, yaşam sevinçlerini ifade etmek amacıyla, Refah kentinde yıkılan binaların molozları üzerinde parkur sporu yaparak, harabeler arasında etkileyici bir akrobasi gösterisi yaptı.

Beş Filistinli genç, yaşam sevinçlerini ifade etmek amacıyla, Refah kentinde yıkılan binaların molozları üzerinde parkur sporu yaparak, harabeler arasında etkileyici bir akrobasi gösterisi yaptı.

Beş genç, İsrail savaş uçaklarının 6 Ağustos'ta, İsrail ile Filistin İslami Cihad Hareketi arasında üç gün süren bir çatışmanın ikinci gününde isabet alan el-Mudallal aile binasını seçti.

İsrail ordusu, kıyı yerleşim bölgesine yönelik askeri harekat sırasında İslami Cihad militanlarına ait olduklarını öne sürerek düzinelerce askeri alana ve konut binalarına saldırdı.

Gazze'deki Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na göre, İsrail'in bölgeye yönelik son saldırısı 22 konutun tamamen yok olmasına, 77'sinin kısmen oturulamaz hale gelmesine ve 1.908'inin de kısmen oturulamaz hale gelmesine neden oldu.

Refah'ta yaşayan parkur sporcusu Naji Muammer, Xinhua'ya, "Gazzeliler uzun süredir başlarına gelen tüm benzersiz olaylara rağmen hayatı seviyorlar" mesajını vermek için molozların üzerinde parkur yaptığını söyledi.

NAJİ MUAMMAR, Refah'ta yaşayan parkur sporcusu:

"Buraya bir parkur oyuncusu olarak Gazze'deki bombardıman ve yıkıma rağmen burada olduğumuzu, sporumuza devam ettiğimizi ve hayatı seven insanlar olduğumuzu dünyaya iletmek istediğimiz mesajını vermek için geldim. Eşi benzeri görülmemiş bir durumun ortasında bile hayatımıza devam edebileceğimize dair kararlılığa sahibiz."

Refah merkezli bir diğer parkur sporcusu olan Ahmed Abu Azra, molozların üzerinde parkur yapmanın insanların negatif enerjilerinden kurtulmalarına ve aynı zamanda hayatlarını devam ettirmek için zorlu koşullara meydan okumalarına destek olduğuna inanıyor.

AHMED ABU AZRA, Refah'ta yaşayan parkur sporcusu:

"Parkur oynamak negatif enerjiyi serbest bırakıyor. Savaşlara ve her şeye rağmen Gazze'de spor yapıldığı mesajını vermeye geldik. Umarım bir gün Filistin özgürleşir."

Yıkılan evin sahibi Mohammed al-Mudallal ise, Xinhua'ya "Şimdi, dünyaya Filistin halkının hayatı sevdiğini ve her türlü sporu yaptığını kanıtlamayı başardığımı hissediyorum" dedi.

MOHAMMED AL-MUDALLAL, Yıkılan evin sahibi:

"Hayatı seven ve her türlü sporu yapan insanlar olduğumuza dair dünyaya mesaj gönderiyoruz. Parkur sporcuları genel olarak afetlere rağmen spor yapmayı seviyor. Normal bir hayat yaşamaya çalışıyoruz ama İsrail Filistinlileri öldürmekte ısrar ediyor. Ancak, hayatı seviyoruz ve yaşam sevincimizi sonsuza kadar sürdüreceğiz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Filistin, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Filistinliler Gazze'de Yıkılan Evlerin Molozları Üzerinde Parkur Sporu Yapıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Video: Filistinliler Gazze'de Yıkılan Evlerin Molozları Üzerinde Parkur Sporu Yapıyor - Son Dakika
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