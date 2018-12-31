Bes Fonu İstatistikleri
29 dakika önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,12 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,24 ile "Karma & Esnek Fonlar" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,12 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,24 ile "Karma & Esnek Fonlar" oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Emeklilik Fonları (BES)
|0,12
|265
|172
|89
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|0,11
|56
|34
|22
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|-0,06
|2
|0
|2
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|-0,37
|28
|4
|24
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|0,24
|116
|93
|22
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|0,09
|28
|20
|5
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|-0,15
|14
|0
|14
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|0,19
|21
|21
|0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:06 Kaynak: AA
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