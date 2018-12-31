Son Dakika Haberleri: Bes Fonu İstatistikleri

Bes Fonu İstatistikleri

29 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,12 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,24 ile "Karma & Esnek Fonlar" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,12 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,24 ile "Karma & Esnek Fonlar" oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES) 0,12 265 172 89
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,11 56 34 22
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları -0,06 2 0 2
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi -0,37 28 4 24
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,24 116 93 22
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,09 28 20 5
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -0,15 14 0 14
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,19 21 21 0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:06 Kaynak: AA

Ekonomi
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