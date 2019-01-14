Bes Fonu İstatistikleri
1 saat önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,15 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,42 ile "Hisse Senedi Fonları" ve "Karma & Esnek Fonlar" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,15 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,42 ile "Hisse Senedi Fonları" ve "Karma & Esnek Fonlar" oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Emeklilik Fonları (BES)
|0,15
|265
|211
|53
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|0,00
|56
|31
|25
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|0,26
|2
|1
|1
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|0,42
|28
|26
|2
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|0,42
|116
|110
|6
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|0,06
|28
|22
|5
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|-0,83
|14
|0
|14
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|0,19
|21
|21
|0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:38 Kaynak: AA
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