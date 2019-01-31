Bes Fonu İstatistikleri

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) 0,09 265 203 62 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları -0,04 56 31 25 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,05 2 1 1 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,21 28 25 3 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,30 116 102 14 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,08 28 23 5 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -0,56 14 0 14 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,06 21 21 0

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,09 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,30 ile "Karma & Esnek Fonlar" fonları oldu.BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)