Bes Fonu İstatistikleri
1 saat önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,09 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,30 ile "Karma & Esnek Fonlar" fonları oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,09 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,30 ile "Karma & Esnek Fonlar" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Emeklilik Fonları (BES)
|0,09
|265
|203
|62
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|-0,04
|56
|31
|25
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|0,05
|2
|1
|1
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|0,21
|28
|25
|3
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|0,30
|116
|102
|14
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|0,08
|28
|23
|5
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|-0,56
|14
|0
|14
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|0,06
|21
|21
|0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:54 Kaynak: AA
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