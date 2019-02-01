Bes Fonu İstatistikleri

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) 0,30 265 185 80 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,32 56 31 25 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,21 2 1 1 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,06 28 14 14 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,71 116 103 13 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,01 28 15 13 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -1,16 14 0 14 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,06 21 21 0

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,30 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,71 ile "Karma & Esnek Fonlar" fonları oldu.BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)