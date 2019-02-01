Bes Fonu İstatistikleri
40 dakika önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,30 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,71 ile "Karma & Esnek Fonlar" fonları oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,30 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,71 ile "Karma & Esnek Fonlar" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Emeklilik Fonları (BES)
|0,30
|265
|185
|80
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|0,32
|56
|31
|25
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|0,21
|2
|1
|1
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|0,06
|28
|14
|14
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|0,71
|116
|103
|13
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|0,01
|28
|15
|13
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|-1,16
|14
|0
|14
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|0,06
|21
|21
|0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:42 Kaynak: AA
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