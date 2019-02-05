Son Dakika Haberleri: Bes Fonu İstatistikleri

Bes Fonu İstatistikleri

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,04 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,06 ile "Para Piyasası" fonları oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,04 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,06 ile "Para Piyasası" fonları oldu.


BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES) -0,04 265 117 147
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,04 56 32 24
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları -0,30 2 1 1
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi -0,48 28 2 26
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar -0,05 116 46 69
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,02 28 15 13
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -0,17 14 0 14
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,06 21 21 0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:48 Kaynak: AA

Ekonomi
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