Son Dakika Haberleri: Bes Fonu İstatistikleri

Bes Fonu İstatistikleri

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,22 ile "Fon Sepeti Fonları" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,22 ile "Fon Sepeti Fonları" oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:


Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES) -0,05 265 129 130
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları -0,08 56 12 44
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,22 2 2 0
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,02 28 18 10
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar -0,02 116 57 55
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,02 28 19 7
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -0,32 14 0 14
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,06 21 21 0


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:07 Kaynak: AA

Ekonomi
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