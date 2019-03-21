Bes Fonu İstatistikleri
1 saat önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,13 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,06 ile "Para Piyasası" fonları oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,13 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,06 ile "Para Piyasası" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Emeklilik Fonları (BES)
|-0,13
|265
|101
|162
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|-0,02
|56
|37
|18
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|-0,49
|2
|0
|2
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|-1,09
|28
|0
|28
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|-0,12
|116
|36
|79
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|-0,13
|28
|7
|21
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|-0,21
|14
|0
|14
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|0,06
|21
|21
|0
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:43 Kaynak: AA
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