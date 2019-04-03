Son Dakika Haberleri: Bes Fonu İstatistikleri

Bes Fonu İstatistikleri

8 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,10 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,51 ile "Karma & Esnek Fonlar" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,10 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,51 ile "Karma & Esnek Fonlar" oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES) 0,10 265 145 118
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları -0,01 56 30 26
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları -0,11 2 0 2
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi -0,34 28 1 27
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,51 116 76 38
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları -0,03 28 17 11
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -0,88 14 0 14
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,07 21 21 0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:43 Kaynak: AA

Ekonomi
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