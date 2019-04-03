Bes Fonu İstatistikleri

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) 0,10 265 145 118 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları -0,01 56 30 26 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları -0,11 2 0 2 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi -0,34 28 1 27 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,51 116 76 38 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları -0,03 28 17 11 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -0,88 14 0 14 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,07 21 21 0

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,10 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,51 ile "Karma & Esnek Fonlar" oldu.BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)