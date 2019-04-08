Bes Fonu İstatistikleri
2 saat önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,21 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,52 ile "Karma & Esnek Fonlar" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,21 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,52 ile "Karma & Esnek Fonlar" oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Emeklilik Fonları (BES)
|0,21
|265
|213
|52
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|0,15
|56
|31
|25
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|0,19
|2
|2
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|0,32
|28
|27
|1
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|0,52
|116
|108
|8
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|0,10
|28
|24
|4
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|-0,88
|14
|0
|14
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|0,19
|21
|21
|0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:45 Kaynak: AA
Türk Telekom 8 Bin Lira Maaşla Çalışacak Eleman Arıyor
Komünist Başkan Maçoğlu, Göreve Gelir Gelmez Yaptığı Yıkımla Takdir Topladı
Batman'daki Aşiret Düğününde, Geline 1 Kilo Altın Takıldı