Son Dakika Haberleri: Bes Fonu İstatistikleri

Bes Fonu İstatistikleri

2 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,21 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,52 ile "Karma & Esnek Fonlar" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,21 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,52 ile "Karma & Esnek Fonlar" oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES) 0,21 265 213 52
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,15 56 31 25
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,19 2 2 0
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,32 28 27 1
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,52 116 108 8
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,10 28 24 4
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -0,88 14 0 14
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,19 21 21 0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:45 Kaynak: AA

Ekonomi
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