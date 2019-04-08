Bes Fonu İstatistikleri

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) 0,21 265 213 52 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,15 56 31 25 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,19 2 2 0 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,32 28 27 1 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,52 116 108 8 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,10 28 24 4 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -0,88 14 0 14 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,19 21 21 0

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,21 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,52 ile "Karma & Esnek Fonlar" oldu.BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)