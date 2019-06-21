Son Dakika Haberleri: BES fonu istatistikleri
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BES fonu istatistikleri

51 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,65 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,09 ile "Karma & Esnek Fonlar" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,65 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,09 ile "Karma & Esnek Fonlar" oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES) 0,65 266 214 51
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,40 56 31 25
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları -0,03 2 1 1
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,18 28 23 5
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 1,09 116 103 13
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,03 29 21 7
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 0,68 14 14 0
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,10 21 21 0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:38 Kaynak: AA
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