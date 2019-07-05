Son Dakika Haberleri: BES fonu istatistikleri
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BES fonu istatistikleri

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,02 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,31 ile "Karma & Esnek Fonlar" fonları oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,02 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,31 ile "Karma & Esnek Fonlar" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES) -0,02 266 185 78
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları -0,04 56 31 25
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları -0,10 2 0 2
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,23 28 25 3
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,31 116 98 17
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları -0,06 29 10 17
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -1,37 14 0 14
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,06 21 21 0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:44 Kaynak: AA
Ekonomi
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