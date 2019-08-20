Son Dakika Haberleri: BES fonu istatistikleri
Son Dakika Ekonomi Haber

BES fonu istatistikleri

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,09 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,40 ile "Borçlanma Araçlarıi" fonları oldu.

BES fonu istatistikleri, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,09 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,40 ile "Borçlanma Araçlarıi" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES) 0,09 266 133 127
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,40 55 31 24
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,06 2 2 0
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi -0,20 28 3 25
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar -0,09 117 48 66
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,06 29 16 10
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 0,18 14 12 2
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,05 21 21 0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evlenen kardeşine 50 bin TL'lik telefon taktı
Serdar Ortaç'ın Chloe Loughnan ile evliliğinin devam etmesi için 500 bin TL teklif ettiği ortaya çıktı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eminönü esnafına 100 bin TL kredi talimatı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 15:35:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BES fonu istatistikleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]