BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,37 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,48 ile "Karma & Esnek Fonlar" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) 0,37 266 229 36 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,40 55 46 9 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,28 2 1 1 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,44 28 26 2 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,48 117 107 10 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları -0,03 29 15 13 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 0,33 14 13 1 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,06 21 21 0

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)