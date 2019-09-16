BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,38 ile "Karma & Esnek Fonlar" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) -0,05 266 209 56 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları -0,40 55 30 25 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları -0,13 2 0 2 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,37 28 26 2 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,38 117 106 11 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,18 29 26 2 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -1,09 14 0 14 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,13 21 21 0

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)