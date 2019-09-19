Son Dakika Haberleri: BES fonu istatistikleri
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BES fonu istatistikleri

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,30 ile "Karma & Esnek Fonlar" fonları oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,30 ile "Karma & Esnek Fonlar" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES) 0,05 267 208 57
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları -0,03 55 30 25
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,04 2 1 1
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,28 28 25 3
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,30 117 105 11
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,05 29 25 3
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -0,69 15 1 14
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,06 21 21 0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:02 Kaynak: AA
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