BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,30 ile "Karma & Esnek Fonlar" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) 0,05 267 208 57 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları -0,03 55 30 25 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,04 2 1 1 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,28 28 25 3 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,30 117 105 11 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,05 29 25 3 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -0,69 15 1 14 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,06 21 21 0

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)