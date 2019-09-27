BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,04 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,40 ile "Karma & Esnek Fonlar" oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:





Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) 0,04 268 149 119 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,17 57 32 25 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,06 2 1 1 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi -0,38 28 3 25 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,40 117 73 44 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,05 29 20 9 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -1,27 15 0 15 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,05 20 20 0

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)