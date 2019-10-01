Son Dakika Haberleri: BES fonu istatistikleri
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BES fonu istatistikleri

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,07 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,24 ile "Karma & Esnek Fonlar" ve "Katılım Fonları" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,07 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,24 ile "Karma & Esnek Fonlar" ve "Katılım Fonları" oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES) 0,07 268 194 73
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,03 57 31 26
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,18 2 2 0
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi -0,05 28 11 17
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,24 117 102 14
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,24 29 28 1
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -0,40 15 0 15
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,04 20 20 0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:04 Kaynak: AA
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