BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,07 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,24 ile "Karma & Esnek Fonlar" ve "Katılım Fonları" oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Emeklilik Fonları (BES)
|0,07
|268
|194
|73
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|0,03
|57
|31
|26
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|0,18
|2
|2
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|-0,05
|28
|11
|17
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|0,24
|117
|102
|14
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|0,24
|29
|28
|1
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|-0,40
|15
|0
|15
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|0,04
|20
|20
|0