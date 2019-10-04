BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,06 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,60 ile " Kıymetli Madenler" fonları oldu.



BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) 0,06 268 131 135 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları -0,04 57 31 26 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları -0,33 2 0 2 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi -0,72 28 1 27 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,06 117 59 57 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları -0,16 29 5 23 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 0,60 15 15 0 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,04 20 20 0

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)