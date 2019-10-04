Son Dakika Haberleri: BES fonu istatistikleri
Son Dakika Ekonomi Haber

BES fonu istatistikleri

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,06 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,60 ile " Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonu istatistikleri, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,06 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,60 ile " Kıymetli Madenler" fonları oldu.


BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES) 0,06 268 131 135
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları -0,04 57 31 26
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları -0,33 2 0 2
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi -0,72 28 1 27
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,06 117 59 57
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları -0,16 29 5 23
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 0,60 15 15 0
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,04 20 20 0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'daki paylaşımından dolayı emekli amiral Atilla Kıyat'tan şikayetçi oldu
Altın güne yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar Kuru incirde 3 günde 22 milyon dolarlık ihracat yapıldı ABD ile AB arasında ticaret savaşının fitili ateşlendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 15:50:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BES fonu istatistikleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]