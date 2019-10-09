Son Dakika Haberleri: BES fonu istatistikleri
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BES fonu istatistikleri

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,07 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,47 ile " Kıymetli Madenler" fonları oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,07 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,47 ile " Kıymetli Madenler" fonları oldu.


BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:


Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES) 0,07 268 90 176
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,19 57 31 25
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları -0,12 2 1 1
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi -0,68 28 2 26
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar -0,32 117 16 101
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları -0,04 29 5 23
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 1,47 15 15 0
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,03 20 20 0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:32 Kaynak: AA
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