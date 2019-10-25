BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,27 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,57 ile "Karma & Esnek Fonlar" oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Emeklilik Fonları (BES)
|0,27
|268
|239
|29
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|0,32
|57
|49
|8
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|0,22
|2
|1
|1
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|0,30
|28
|27
|1
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|0,57
|117
|115
|2
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|0,25
|29
|27
|2
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|-0,58
|15
|0
|15
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|0,04
|20
|20
|0