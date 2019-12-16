BES fonu istatistikleri - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BES fonu istatistikleri - Son Dakika Ekonomi

BES fonu istatistikleri

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,10 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,36 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

BES fonu istatistikleri, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,10 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,36 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES) 0,10 266 215 50
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,19 57 53 4
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,15 2 1 1
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,36 28 26 2
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,25 117 105 11
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,00 29 12 17
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -0,68 15 0 15
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,09 18 18 0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Patronlar 2020 asgari ücret teklifini açıkladı
Atlas Global Havayolları, 21 Aralık'ta uçuşlara yeniden başlayacağını açıkladı Ağrı'da öğrenciye ulaşım 25 kuruş Milli Piyango'dan 'büyük ikramiyenin satılmayan biletlere çıktığı' iddialarına yalanlama

Son Dakika Haberleri
20:33 Patronlar 2020 asgari ücret teklifini açıkladı - Son Dakika Ekonomi
20:32 Atlas Global 21 Aralık'ta uçuşlarına başlıyor - Son Dakika Ekonomi
20:00 Atlas Global Havayolları 21 Aralık'ta uçuşlarına tekrar başlıyor - Son Dakika Ekonomi
19:42 Atlas Global Havayolları, 21 Aralık'ta uçuşlara yeniden başlayacağını açıkladı - Son Dakika Ekonomi
19:27 Ahmet Erdal Antalya’da yılın girişimcisi seçildi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 20:50:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BES fonu istatistikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]