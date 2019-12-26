BES fonu istatistikleri - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BES fonu istatistikleri - Son Dakika Ekonomi

BES fonu istatistikleri

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,07 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,28 ile "Karma&Esnek Fonlar" oldu.

BES fonu istatistikleri, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,07 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,28 ile "Karma&Esnek Fonlar" oldu.


BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES) 0,07 265 208 56
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,10 57 31 26
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,03 2 2 0
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,13 28 24 4
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,28 117 108 9
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,04 29 26 2
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -0,64 15 0 15
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,02 17 17 0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Osmanlı'nın son ulemalarından olan emekli imam, gözyaşları içinde türbeye defnedildi
Başını yere vurduktan sonra ölen bankacının 3 gün sonra cesedi bulundu Vatandaşa güzel haber! 2020'nin ilk 3 ayında elektriğe zam yok MHP'li Cemal Enginyurt, 2020 asgari ücret rakamına tepki gösterdi: İşçiler jest beklemekteler

Son Dakika Haberleri
21:40 Süper Loto çekildi (2) - Son Dakika Ekonomi
21:34 Süper Loto çekildi (1) - Son Dakika Ekonomi
21:33 Alman ekonomisi 2020 için çok iddialı değil - Son Dakika Ekonomi
20:48 Elektrik fiyatlarına yılın ilk çeyreğinde zam yapılmayacak - Son Dakika Ekonomi
20:40 Vatandaşa güzel haber! 2020'nin ilk 3 ayında elektriğe zam yok - Son Dakika Ekonomi
20:34 MHP'li Cemal Enginyurt, 2020 asgari ücret rakamına tepki gösterdi: İşçiler jest beklemekteler - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 22:02:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: BES fonu istatistikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]