BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,24 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,29 ile " Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) 0,24 265 260 5 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,03 57 56 1 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,12 2 2 0 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,31 28 28 0 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,09 117 113 4 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,16 29 29 0 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 1,29 15 15 0 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,03 17 17 0

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)