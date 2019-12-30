BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,17 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,33 ile " Kıymetli Madenler" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Emeklilik Fonları (BES)
|0,17
|264
|244
|20
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|0,20
|57
|57
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|0,10
|2
|2
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|0,08
|28
|14
|14
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|0,12
|117
|111
|6
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|0,19
|29
|29
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|0,33
|15
|15
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|0,07
|16
|16
|0