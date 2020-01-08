BES fonu istatistikleri - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BES fonu istatistikleri - Son Dakika Ekonomi

BES fonu istatistikleri

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,16 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,74 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

BES fonu istatistikleri, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,16 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,74 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES) 0,16 263 238 24
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,11 54 49 5
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,37 2 2 0
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,74 29 28 1
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,30 118 116 1
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,34 28 26 2
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -0,29 16 1 15
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,03 16 16 0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

+18 film yıldızı Lisa Ann neden emekli olduğunu itiraf etti! Sektörün kirli yüzünü anlattı
İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşürsem ikna ederim Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'TürkAkım' projesine ilişkin paylaşım: Hedefimiz, ülkemizi küresel enerji merkezleri haline getirmek THY ve Pegasus, Irak ve İran uçuşlarını geçici olarak durdurdu

Son Dakika Haberleri
23:51 Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde bombalı araç saldırısı: 4 şehit - Son Dakika Ekonomi
23:11 Didem Arslan ve Ekrem İmamoğlu arasında sert tartışma - Son Dakika Ekonomi
22:36 Peru'da sel: 28 ölü - Son Dakika Ekonomi
22:31 NATO, Orta Doğu'da daha fazla rol üstlenecek - Son Dakika Ekonomi
22:00 İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşürsem ikna ederim - Son Dakika Ekonomi
21:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'TürkAkım' projesine ilişkin paylaşım: Hedefimiz, ülkemizi küresel enerji merkezleri haline getirmek - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 23:54:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BES fonu istatistikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]