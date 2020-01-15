BES fonu istatistikleri - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BES fonu istatistikleri - Son Dakika Ekonomi

BES fonu istatistikleri

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,28 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,01 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

BES fonu istatistikleri, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,28 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,01 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:


Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES) 0,28 263 236 26
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,42 54 49 5
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,61 2 2 0
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 1,01 29 28 1
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,25 118 112 5
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,44 28 27 1
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -0,02 16 2 14
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,05 16 16 0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşını bitirecek anlaşma imzalandı
Türkiye'nin ilk yerli ve milli motoru teslim edildi 73 kişiyi 20 milyon TL dolandıran Ponzi Arzu'ya verilen ceza belli oldu Motorine gelen 20 kuruş indirim, pompa fiyatlarına yansımadı

Son Dakika Haberleri
21:04 ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşını bitirecek anlaşma imzalandı - Son Dakika Ekonomi
20:54 Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı - Son Dakika Ekonomi
19:27 Türkiye'nin ilk yerli ve milli motoru teslim edildi - Son Dakika Ekonomi
18:38 Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi
18:38 Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 21:21:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BES fonu istatistikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]