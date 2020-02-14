BES fonu istatistikleri - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BES fonu istatistikleri - Son Dakika Ekonomi

BES fonu istatistikleri

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,04 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,68 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonu istatistikleri, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,04 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,68 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES) 0,04 263 177 86
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları -0,09 54 19 35
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,23 2 2 0
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,28 29 26 3
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar -0,14 118 70 48
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,23 28 28 0
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 0,68 16 16 0
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,02 16 16 0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Emekli oldu, hayalindeki el aletini yapmak için 100 bin lira harcadı
Son dakika: Tarım Bakanlığı, halkın sağlığıyla oynayan 74 firmayı tek tek açıkladı Rekabet Kurulu, Google'a 98 milyon TL'lik ceza verdi Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı

Son Dakika Haberleri
21:05 Esra Erol yüzde 50 zihinsel engelli Esma Özarslan'ı 1 saat içinde buldu
21:03 14 Şubat'ta abi kardeş evlendiler
20:54 Kuşadası'nda tiyatro sahnesinde evlilik teklifi
20:46 Billie Eilish beklenen James Bond şarkısını yayınladı
19:40 Sercan Yıldırım, Survivor'da kendisine örnek aldığı eski yarışmacıyı açıkladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 21:42:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BES fonu istatistikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]