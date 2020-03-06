BES fonu istatistikleri - Son Dakika
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BES fonu istatistikleri

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,12 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,50 ile "Karma & Esnek" fonları oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,12 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,50 ile "Karma & Esnek" fonları oldu.


BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES) 0,12 265 211 50
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,16 55 32 23
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,21 2 1 1
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,27 29 26 3
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,50 119 111 5
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,39 28 25 2
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -0,99 16 0 16
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,03 16 16 0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:14 Kaynak: AA
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