BES fonu istatistikleri - Son Dakika
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BES fonu istatistikleri

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 1,30 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,34 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 1,30 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,34 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:


Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES) -1,30 265 35 229
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları -1,20 55 3 52
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları -2,36 2 0 2
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi -5,78 29 0 29
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar -1,83 119 1 117
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları -1,10 28 1 27
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 0,34 16 14 2
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,01 16 16 0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:26 Kaynak: AA
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