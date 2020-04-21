BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 1,34 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,49 ile "Karma & Esnek Fonlar" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:





Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) 1,34 265 244 21 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 1,90 55 55 0 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,88 2 2 0 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,60 29 27 2 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 2,49 119 118 1 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,60 28 26 2 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -0,89 16 0 16 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,09 16 16 0

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)