BES fonu istatistikleri - Son Dakika

BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,25 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,89 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonu istatistikleri, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,25 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,89 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.


BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:


Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES) 0,25 264 226 34
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,02 55 25 27
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,16 2 2 0
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,50 29 28 1
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,13 118 114 4
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,14 28 25 2
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 0,89 16 16 0
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,02 16 16 0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 03:23 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BES fonu istatistikleri - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak Kekik üretiminde 40 bin ton, ihracatında 150 milyon dolar hedef belirlendi Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda! Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 383,6 liradan işlem görüyor Yurt dışı tarifeli yolcu uçuşları yeniden başladı Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin Türkiye'nin Libya'daki petrol hamlesi büyük yankı uyandırdı: Türkiye'nin yakıt ihtiyacını karşılar Yeni düzenlemeyle aile bireyleri şehirler arası otobüslerde yan yana oturabilecek Son Dakika: Çiftçilere 780 milyon lira hasar tazminatı ödenecek Ankara'da 65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım kartları hizmete açıldı
Operatörlerle ilgili yeni karar! Vatandaşlar artık başvuruları internetten yapabilecek Operatörlerle ilgili yeni karar! Vatandaşlar artık başvuruları internetten yapabilecek         
21:44
Galatasaray, Brezilyalı Fabinho'yu bedavaya kadrosuna katıyor Galatasaray, Brezilyalı Fabinho'yu bedavaya kadrosuna katıyor         
21:37
Eski Galatasaraylı Melo'dan Fenerbahçe efsanesi Alex'e gönderme: Türkiye'deki en iyi Brezilyalıyım Eski Galatasaraylı Melo'dan Fenerbahçe efsanesi Alex'e gönderme: Türkiye'deki en iyi Brezilyalıyım         
21:16
Tatil sezonunu açan Nilperi Şahinkaya, havuz pozuyla büyük beğeni topladı Tatil sezonunu açan Nilperi Şahinkaya, havuz pozuyla büyük beğeni topladı         
20:55
Spor Bakanı Kasapoğlu'nun paylaştığı ankette Alex, Hagi'yi az farkla geride bıraktı Spor Bakanı Kasapoğlu'nun paylaştığı ankette Alex, Hagi'yi az farkla geride bıraktı         
20:46
Son Dakika: Türkiye'de 11 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 987 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 11 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 987 yeni vaka tespit edildi         
20:24
İkinci dalganın yaşandığı İran'da son 24 saatte 2 bin 238 vaka tespit edildi İkinci dalganın yaşandığı İran'da son 24 saatte 2 bin 238 vaka tespit edildi         
20:23
Ankara'da sağanak etkili oldu, yollar göle döndü Ankara'da sağanak etkili oldu, yollar göle döndü         
20:21
İmamoğlu, İETT Genel Müdürlüğü'ne Alper Bilgili'yi atadı İmamoğlu, İETT Genel Müdürlüğü'ne Alper Bilgili'yi atadı         
20:18
Gölet kenarında selfie felaket getirdi, dayı-yeğen boğuldu Gölet kenarında selfie felaket getirdi, dayı-yeğen boğuldu         
20:12
Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın gündemindeki Balotelli'yi veto etti Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın gündemindeki Balotelli'yi veto etti         
20:10
19 yaşındaki genç, ablasını darp ettiği iddiasıyla tartıştığı eniştesini öldürdü 19 yaşındaki genç, ablasını darp ettiği iddiasıyla tartıştığı eniştesini öldürdü         
20:05
George Floyd protestoları ile mücadele eden ABD'nin 21 eyaletinde vaka sayıları arttı George Floyd protestoları ile mücadele eden ABD'nin 21 eyaletinde vaka sayıları arttı         
20:05
Sağlık Bakanlığı, 13 pilot ilde antikor testi uygulaması başlattı Sağlık Bakanlığı, 13 pilot ilde antikor testi uygulaması başlattı         
19:44
Beşiktaş'ta kaleye genç file bekçisi Ersin Destanoğlu geçecek Beşiktaş'ta kaleye genç file bekçisi Ersin Destanoğlu geçecek         
19:44
Meteoroloji, 4 il için dolu uyarısında bulundu Meteoroloji, 4 il için dolu uyarısında bulundu         
19:40
Dünya Kupası öncesinde hazırlanan rapor ev sahibi Katar'ı karıştırdı Dünya Kupası öncesinde hazırlanan rapor ev sahibi Katar'ı karıştırdı         
19:20
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni genelge: Ülkeye giriş yapan herkese sağlık kontrolü yapılacak İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni genelge: Ülkeye giriş yapan herkese sağlık kontrolü yapılacak         
19:14
Şarkıcı Lara'ya Alanya'da otomobil çarptı Şarkıcı Lara'ya Alanya'da otomobil çarptı         
19:09
Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi         
19:03
Kütüphaneye giden genç kıza Kütüphaneye giden genç kıza "şort" uyarısı: Bir daha böyle gelme, müdür rahatsız oluyor         
18:53
Efsane boksör Mike Tyson, dövüşmesi için teklif edilen 18 milyon doları reddetti Efsane boksör Mike Tyson, dövüşmesi için teklif edilen 18 milyon doları reddetti         
18:40
Otomobilin ses sistemini söken hırsızın rahatlığı Otomobilin ses sistemini söken hırsızın rahatlığı "Pes" dedirtti         
18:33
Stanford Üniversitesi'nden yeni araştırma: Koronanın öldürücülük oranı 4 kat daha düşük olabilir Stanford Üniversitesi'nden yeni araştırma: Koronanın öldürücülük oranı 4 kat daha düşük olabilir         
18:24
CHP, 90 bin kişinin tahliye olduğu yeni infaz düzenlemesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu CHP, 90 bin kişinin tahliye olduğu yeni infaz düzenlemesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu         
18:17
Çöpten tekerlekli sandalyesiyle atık toplayan çocuğa Kızılay ekipleri yardım gönderdi Çöpten tekerlekli sandalyesiyle atık toplayan çocuğa Kızılay ekipleri yardım gönderdi         
18:12
Mayısta İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 5 milyondan fazla kişiye ödeme yapıldı Mayısta İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 5 milyondan fazla kişiye ödeme yapıldı         
18:03
Fransız basınından ülkeyi sarsan iddia: Macron, yeniden aday olabilmek için istifa etmeyi düşünüyor Fransız basınından ülkeyi sarsan iddia: Macron, yeniden aday olabilmek için istifa etmeyi düşünüyor         
17:59
Beşşar Esed, Başbakan İmad Hamis'i görevden aldı Beşşar Esed, Başbakan İmad Hamis'i görevden aldı         
17:55
Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren kadın infaz memuru 15 yılla yargılanacak Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren kadın infaz memuru 15 yılla yargılanacak         
17:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2020 22:05:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BES fonu istatistikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]